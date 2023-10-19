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03:45, 19 октября 2023Мир

Российский посол назвал отношения с Австралией разрушенными до основания

Посол Павловский назвал отношения России и Австралии разрушенными до основания

Фото: Unsplash

Посол России в Канберре Алексей Павловский заявил, что отношения Австралии и России разрушены «до основания». Его слова приводит РИА Новости.

Павловский подчеркнул, что отношения России и Австралии стали разрушенными по вине общей позиции коллективного Запада. «Других причин не было и нет», — отметил он.

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Посол также прокомментировал пределы санкционной политики Австралии и заявил, что «придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно». «Тут впору вспомнить слова поэта: "все что мог, ты уже совершил"», — заключил он.

31 августа Австралия продлила действие антироссийских санкций на неопределенный срок. До этого страна объявила о введении новых ограничений против 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии.

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    Марина Совина
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