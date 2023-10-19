Российский посол назвал отношения с Австралией разрушенными до основания

Посол Павловский назвал отношения России и Австралии разрушенными до основания

Посол России в Канберре Алексей Павловский заявил, что отношения Австралии и России разрушены «до основания». Его слова приводит РИА Новости.

Павловский подчеркнул, что отношения России и Австралии стали разрушенными по вине общей позиции коллективного Запада. «Других причин не было и нет», — отметил он.

Посол также прокомментировал пределы санкционной политики Австралии и заявил, что «придумать что-то новое по части незаконных репрессалий австралийскому правительству сложно». «Тут впору вспомнить слова поэта: "все что мог, ты уже совершил"», — заключил он.

31 августа Австралия продлила действие антироссийских санкций на неопределенный срок. До этого страна объявила о введении новых ограничений против 35 российских организаций и 10 граждан России и Белоруссии.