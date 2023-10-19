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16:43, 19 октября 2023Путешествия

Самолет со 166 пассажирами совершил аварийную посадку из-за падения давления

CTV News Toronto: самолет Air Canada аварийно сел из-за падения давления
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada аварийно сел из-за падения давления в салоне. Об этом сообщает портал CTV News Toronto.

Уточняется, что инцидент произошел 13 октября на рейсе из Торонто (Канада) в Мехико (Мексика). На борту лайнера находились 166 пассажиров. По предварительным данным, давление в салоне снизилось из-за неисправности системы кондиционирования воздуха.

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Как сообщил представитель перевозчика Питер Фитцпатрик, использование кислородных масок пассажирам не потребовалось. По его словам, пилот решил совершить экстренную посадку в Хьюстоне (США).

По данным источника, посадка воздушного судна прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что российский пассажирский самолет, летевший из Белграда в Казань, экстренно сел в Москве. По предварительным данным, лайнеру пришлось совершить аварийную посадку из-за срабатывания датчика падения давления масла в левом двигателе.

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    Марина Черняк
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