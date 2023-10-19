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04:56, 19 октября 2023Мир

В США рассказали о жертве ради Украины

RS: поддерживая Украину, США рискуют принести в жертву Западную Европу

Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com

Продолжение американской политки может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами. Об этом заявил политолог Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft (RS).

По словам эксперта, американским политикам необходимо осознать этот риск. «Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины», — указал он.

По мнению политолога, если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на оставшихся территориях Западной Украины сформируется государство. Макгрегор предрек возникновение государства на территории Западной Украины и подчеркнул, что ему ни следует занимать чью-либо позицию.

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    Марина Совина
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