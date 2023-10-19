Серябкина показала лицо без макияжа

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость разместила видео, в котором предстала без макияжа и с распущенными волосами. При этом на кадрах видно, что на лице певицы присутствует пигментация.

В ролике звезда рассказала, что намерена снять урок по созданию макияжа для предстоящего праздника Хэллоуин. «Мейк, который будет легко повторить каждому, и плюс он будет вполне адекватный для того, чтобы выйти на улицу», — пояснила она.

В июле Ольга Серябкина раскрыла способ одеваться стильно и недорого. Певица рассказала, что не следует модным трендам. Вместо этого знаменитость предпочитает через одежду выражать свою индивидуальность.