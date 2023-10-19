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06:07, 19 октября 2023Среда обитания

В Лондоне решили избавиться от дома лидера Sex Pistols

Дом солиста группы Sex Pistols Джонни Роттена выставили на продажу за £1,55 млн

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Лондоне выставили на продажу дом солиста британской панк-рок-группы Sex Pistols Джонни Роттена. Об этом сообщает Mansion Global.

Дуплекс, о котором идет речь, находится в Челси, недалеко от Кингс-роуд — она была сердцем лондонской панк-сцены 1970-х годов. Роттен переехал в этот дом в 1978 году, практически сразу после распада группы. В гости к нему часто приходили Дэвид Боуи, Адам Ант, Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен — эти знаменитости тоже жили в этом районе.

Площадь дома достигает 1300 квадратных метров. Внутри есть просторная гостиная с высокими потолками и камином, столовая, три спальни и две ванные комнаты. На крыше находится терраса, с которой открывается панорамный вид на Лондон. За недвижимость попросили 1,55 миллиона фунтов стерлингов (около 184 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что поклонница Джонни Роттена проникла в дом музыканта в американском Лос-Анджелесе. Фанатка прогуливалась по заднему двору особняка музыканта, когда столкнулась с ним лицом к лицу. Роттен попросил ее немедленно покинуть его территорию, а также обратился в полицию.

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    Нина Ташевская
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