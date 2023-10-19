Мошенники принялись обманывать российских именинников

Юрист Соловьев: в России стали обманывать именинников под предлогом скидок

Мошенники принялись обманывать россиян, используя данные о дне рождения, рассказал RT доктор юридических наук Иван Соловьев. По его словам, накануне праздничного дня имениннику присылают поздравление от популярной сети бытовой техники с предложением приобрести товар за полцены.

Привлеченные скидкой и возможностью выбрать себе в «подарок» нужный товар, люди проходят по ссылке и вносят плату, объяснил юрист.

«Понятно, что в итоге ни денег, ни товара. <...> Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — предупредил специалист.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества, построенной на переводах средств на «специальный» счет в Центробанке. Обманутого в этих случаях убеждают, что сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников, пытающихся похитить его деньги, а всю сумму обещают возместить наличными в приемной Банка России в Москве.

