Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:48, 19 октября 2023Экономика

Мошенники принялись обманывать российских именинников

Юрист Соловьев: в России стали обманывать именинников под предлогом скидок

Фото: Sergei Solo / Unsplash

Мошенники принялись обманывать россиян, используя данные о дне рождения, рассказал RT доктор юридических наук Иван Соловьев. По его словам, накануне праздничного дня имениннику присылают поздравление от популярной сети бытовой техники с предложением приобрести товар за полцены.

Привлеченные скидкой и возможностью выбрать себе в «подарок» нужный товар, люди проходят по ссылке и вносят плату, объяснил юрист.

«Понятно, что в итоге ни денег, ни товара. <...> Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — предупредил специалист.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества, построенной на переводах средств на «специальный» счет в Центробанке. Обманутого в этих случаях убеждают, что сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников, пытающихся похитить его деньги, а всю сумму обещают возместить наличными в приемной Банка России в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    Путин заявил о необходимости сделать спорт нормой жизни россиян

    Госдума единогласно осудила варварские методы Израиля в конфликте с Палестиной

    Маск сообщил дату поставки Cybertruck

    12-летняя дочь Оксаны Самойловой показала свою коллекцию брендовых сумок

    Крупный зарубежный застройщик избавился от активов в России

    Капитан ВСУ получил 14 лет колонии за приказ об обстреле жилых домов в ЛНР

    В России решили увеличить минимальный размер оплаты труда

    В российском городе забили тревогу из-за истошного детского ночного крика

    Мошенники принялись обманывать российских именинников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости