Мошенники принялись обманывать российских именинников
Мошенники принялись обманывать россиян, используя данные о дне рождения, рассказал RT доктор юридических наук Иван Соловьев. По его словам, накануне праздничного дня имениннику присылают поздравление от популярной сети бытовой техники с предложением приобрести товар за полцены.
Привлеченные скидкой и возможностью выбрать себе в «подарок» нужный товар, люди проходят по ссылке и вносят плату, объяснил юрист.
«Понятно, что в итоге ни денег, ни товара. <...> Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — предупредил специалист.
Ранее стало известно о новой схеме мошенничества, построенной на переводах средств на «специальный» счет в Центробанке. Обманутого в этих случаях убеждают, что сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников, пытающихся похитить его деньги, а всю сумму обещают возместить наличными в приемной Банка России в Москве.