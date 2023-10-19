Россиянка рассказала о сложностях отъезда из Израиля

Жительница Израиля Анастасия рассказала о сложностях при отъезде из страны

Многие люди, которые хотят покинуть Израиль из-за начавшихся боевых действий, не могут этого сделать, сообщила жительница Рамат Гана по имени Анастасия. О том, с какими сложностями сталкиваются желающие выехать из страны, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«У многих идет привязка к квартире. Здесь снять жилье очень непросто, ты должен внести залог и еще дополнительно чеки. Поэтому даже те, кто очень сильно хочет уехать, не могут это сделать — нужно платить до конца договора за квартиру, а суммы тут немаленькие. Это сейчас большая проблема для многих. В быстрый срок пересдать квартиру в таких условиях, в принципе, нереально, поэтому только если у кого-то есть средства на оплату, те могут попробовать выехать», — поделилась россиянка.

Также, по ее словам, люди не могут уехать из-за отмены порядка 90 процентов вылетов. «Много что не летает, потому что ракеты над головой, соответственно, у многих людей пропадают билеты. Поэтому уезжает маленький процент, они долетают, например, до Кипра, Греции или Грузии и дальше уже куда-то двигаются», — добавила Анастасия.

Население Израиля сейчас находится в условиях неопределенности, сказала собеседница «Ленты.ру». Большинство людей сидит без работы и переживает о том, на что жить и чем платить за аренду.

Израильтяне — очень сильный и дружный народ. Все друг друга поддерживают, духом не падают, люди очень сплоченные, поэтому стараемся не унывать Анастасия жительница Израиля

В Рамат Гане, где проживает Анастасия, относительно безопасно. По ее словам, город находится в центре страны и дальше от юга, чем Тель-Авив, поэтому сирены здесь слышны не так часто. Спрятаться можно в убежищах, которые находятся в домах. «У нас это специальный подвал», — заключила женщина.

Ранее жительница Тель-Авива Анна описала обстановку в городе фразой «террористы всегда обстреливают, но не попадают». О том, что происходит в городе, она рассказывала «Ленте.ру».

