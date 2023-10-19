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20:29, 19 октября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за сексуальное насилие над школьниками в вагоне метро

В Петербурге задержали надругавшегося над подростками в вагоне метро педофила

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 47-летнего россиянина, заподозренного в педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник нападал на школьников в вагоне метро на перегоне от станции «Гостиный двор» до станции «Площадь Александра Невского» 17 и 18 октября. Подозреваемый совершил в отношении подростков насильственные действия сексуального характера. Следствие полагает, что он может быть причастен еще к ряду аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело.

16 октября в Оренбургской области суд приговорил 43-летнего жителя Илекского района, изнасиловавшего девочку-подростка, к девяти годам и одному месяцу колонии строгого режима.

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