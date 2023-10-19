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11:03, 19 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о прекращении поставок в Россию товаров из Казахстана

Zakon.kz: Казахстан прекратил поставлять в Россию сотню товаров из-за санкций

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Казахские СМИ пишут о прекращении поставок в Россию 106 наименований товаров из-за наложенных Западом санкций. Об этом сообщило издание zakon.kz.

Издание сообщило, что о прекращении поставок рассказал в кулуарах казахского Сената вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев. По его словам, это товары военного назначении: дроны, запчасти к ним, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против применения экономических санкций. Он обратил внимание на нарастающие геополитические противоречия и усиление волатильности в мировой экономике.

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    Александр Слабиев
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