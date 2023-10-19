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20:08, 19 октября 2023Путешествия

Стюардессам посоветовали брать с собой в отели латексные перчатки с одной целью

PYOK: стюардессам в США посоветовали брать в отели фонарики для поиска клопов

Фото: Unsplash

Ассоциация бортпроводников США (AFA-CWA) посоветовала стюардессам брать с собой в отели латексные перчатки и фонарики. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В AFA-CWA отметили, что эти предметы понадобятся членам экипажей для одной цели — поиска клопов. В организации пояснили, что с их помощью бортпроводники смогут обследовать матрасы кроватей и обнаружить там следы присутствия насекомых: жирные пятна и фрагменты кожи.

Источник уточняет, что самые распространенные места обитания клопов — углы матраса, окантовка, швы, этикетки, а также изголовье кровати.

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Стюардессам также рекомендовали отказаться от тканевых сумок в пользу жестких чемоданов с гладкими поверхностями и хранить багаж подальше от пола, кроватей и диванов.

В AFA-CWA предупредили, что в случае обнаружения клопов членам экипажей следует переехать в другой отель, а если это невозможно, — попросить новый номер как можно дальше. Все вещи нужно как можно быстрее вынести из зараженного клопами помещения, добавили в организации.

Ранее стало известно, что британцы начали выкидывать матрасы на фоне распространения постельных клопов в различных регионах. Из-за нашествия насекомых пострадали жители города Суиндон в графстве Уилтшир и города Майнхед в графстве Сомерсет.

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      Марина Черняк
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