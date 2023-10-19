Казахстан уточнил информацию о прекращении поставок товаров в Россию

Казахстан уточнил сообщения об ограничении 106 категорий товаров в Россию

Министерство торговли и интеграции (МТИ) Казахстана уточнило информацию о запрете на поставку в Россию 106 категорий товаров, назвав распространяемые в СМИ трактовки некорректными. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Претензии казахстанских чиновников вызвала формулировка СМИ об ограничениях из-за санкций Запада против России. Они указали, что экономические отношения двух стран описываются положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и ограничительные меры третьих стран на них не влияют.

Однако если речь идет о товарах «двойного назначения», попадающих под экспортный контроль, то торговля ими ведется в соответствии с международными обязательствами Астаны. Законодательство республики требует для них получение отдельный соответствующих лицензий на экспорт, импорт и транзит. Сама по себе система экспортного контроля является особой сферой торговой политики и, в соответствии с правилами ЕАЭС, относится к национальной компетенции.

Таким образом, подчеркивают в министерстве, система функционирует уже более 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля, и в этом отношении подход Казахстана не менялся.

О запрете экспорта в Россию 106 категорий товаров, предназначенных для военных целей, ранее заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. Он уточнил, что речь идет о дронах, внутренних деталях, специализированной электронике, чипах и аналогичной продукции.

В конце сентября о намерении Казахстана полностью соблюдать режим международных санкций в отношении России заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.