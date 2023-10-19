Товарам из Китая предрекли подорожание из-за Казахстана

«Деловая Россия»: товары из Китая подорожают из-за Казахстана

В «Деловой России» заявили, что товары из Китая могут подорожать на 10-15 процентов из-за позиции Казахстана. Позицию организации в беседе с Ura.ru выразила председатель комитета по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и цифровизации Московского регионального отделения Анна Фомичева.

По ее словам, отказ Казахстана от ввоза тех или иных товаров в Россию приведет к тому, что китайским поставщикам придется искать альтернативные маршруты. что. соответственно, приведет к росту цен.

Так в «Деловой России» отреагировали на заявление казахстанского вице-премьера торговли и интеграции Кайрата Торебаева. Он сказал, что Казахстан ограничил поставки более 100 наименований продукции в другие страны, в том числе и Россию.