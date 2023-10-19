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18:14, 19 октября 2023Путешествия

Турист избежал трат на Бали на миллион рублей благодаря одному решению

Daily Mail: турист на Бали избежал трат на больницу после падения в канализацию

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Отпуск на Бали обернулся для новозеландца кошмаром после того, как он упал в канализацию. Мужчина угодил в больницу, но благодаря одному решению избежал медицинских трат на почти миллион рублей, пишет Daily Mail.

Хэмиш Крокер приехал на индонезийский остров с женой и во время совместной прогулки провалился в незакрытый канализационный люк. По словам туриста, в яме он «съел абсолютное дерьмо».

Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами. «26 швов, 3 сломанных ребра, и поездка прошла не совсем так, как предполагалось», — рассказал Крокер. Путешественник добавил, что у него была медицинская страховка, которая покрыла расходы на лечение. В противном случае ему пришлось бы заплатить 10 тысяч долларов (более 970 тысяч рублей).

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«У меня были друзья, которых в прошлом обманули за границей, потому что у них не было страхования жизни. Так что я позаботился о том, чтобы получить его. Это так просто и так дешево, — сообщил Крокер. — Никогда не знаешь, когда зайдешь за угол и упадешь в яму. Буквально».

Ранее британский турист попал под перекрестный огонь полиции и бандитов в Нью-Йорке. Он чудом остался жив, но медицинские счета за лечение в 16,5 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей) его шокировали. Однако британец тоже оформил страховку и избежал трат.

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      Мария Борисова
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