В Финляндии россиянам отказали в трех сделках с недвижимостью

Минобороны Финляндии отказало россиянам в совершении трех сделок с недвижимостью

Минобороны Финляндии отказало россиянам в совершении трех сделок с недвижимостью. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным источника, решения, которые утвердил министр обороны страны Антти Хакканен (Antti Häkkänen), касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти (община на юго-востоке Финляндии, в провинции Южная Карелия) и одного объекта в городе Китеэ. Отмечается, что две сделки совершили частные лица, а одну — компания. В минобороны Финляндии подчеркнули, что все они являются гражданами России.

«Отрицательные решения основаны на законе о необходимости получения разрешений на приобретение определенных видов недвижимости», — говорится в объявлении на портале.

В ведомстве также добавили, что покупка этих объектов могла бы затруднить организацию национальной обороны и воспрепятствовать защите территориальной целостности.

Ранее в МИД Финляндии заявили о бессилии перед шопинг-туристами из России. По словам руководителя санкционного департамента ведомства Пиа Сариваары, россияне закупают несанкционную продукцию — например, шоколад и обувь — килограммами.