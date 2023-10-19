В Петербурге врачи скорой нашли в квартире мужчину с простреленным бедром
В Санкт-Петербурге врачи скорой помощи нашли 43-летнего мужчину с простреленным бедром в квартире в Толубеевском проезде. Об этом стало известно «Фонтанке».
По сведениям издания, раненого горожанина госпитализировали накануне. У него диагностировали сквозное огнестрельное ранение правого бедра. Медики оценили его состояние как средней тяжести.
Пациент рассказал, что в него якобы стрелял незнакомец в квартире. Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела, сейчас устанавливаются другие обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Петербурга медики приехали по вызову к женщине в квартиру на проспекте Науки и нашли внутри мужчину с простреленной ногой.
Пострадавший был пьян и не мог толком объяснить, при каких обстоятельствах получил травму. По одной из версий, в петербуржца стрелял водитель Skoda из травматического оружия.