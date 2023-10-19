В Петербурге врачи скорой нашли в квартире мужчину с простреленным бедром

В Петербурге врачи нашли в квартире 43-летнего мужчину с простреленным бедром

В Санкт-Петербурге врачи скорой помощи нашли 43-летнего мужчину с простреленным бедром в квартире в Толубеевском проезде. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, раненого горожанина госпитализировали накануне. У него диагностировали сквозное огнестрельное ранение правого бедра. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

Пациент рассказал, что в него якобы стрелял незнакомец в квартире. Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела, сейчас устанавливаются другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Петербурга медики приехали по вызову к женщине в квартиру на проспекте Науки и нашли внутри мужчину с простреленной ногой.

Пострадавший был пьян и не мог толком объяснить, при каких обстоятельствах получил травму. По одной из версий, в петербуржца стрелял водитель Skoda из травматического оружия.