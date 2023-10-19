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09:01, 19 октября 2023Россия

В России депутат ответил на вопрос о ценах на яйца поговоркой про муди

В Оренбурге депутат ответил на вопрос о ценах на яйца поговоркой про муди

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Оренбурге депутат, генеральный директор местной птицефабрики «Спутник» Анатолий Лукьянов ответил на вопрос о росте цен на куриные яйца поговоркой про муди. Об этом сообщило издание «Подъем».

Накануне на заседании заксобрания российского региона парламентарий Максим Амелин пожаловался на рост цен на куриные яйца и бездействие Федеральной антимонопольной службы. Ему решил парировать другой депутат Лукьянов.

«А вы не пробовали производством позаниматься? Ну нравится яйца кушать и их всегда хватает? А вот я вам скажу, Максим, эту пословицу вам надо записать: "Производство вести — это не мудями трясти"», — заявил он.

Амелин счел такую реплику некорректной и неадекватной. По его словам, таким поведением Лукьянов пытается лоббировать личные интересы. «Этот товарищ является у нас олигархом, и я, видимо, задел его за живое тем, что сказал, что УФАС не контролирует рост цен на яйца, а у нас они выросли на 20 процентов за полторы недели», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что по поводу ситуации обратится в комиссию по этике. К тому же, по информации Амелина, выдающий поговорки за ответы депутат выступил в нарушение регламента.

Ранее сообщалось, что депутат Леонид Ивлев ответил пословицей на реплику соратника Владимира Зеленского о праве Киева «уничтожить все» в Крыму.

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    Анна Щербакова
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