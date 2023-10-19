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18:35, 19 октября 2023Среда обитания

В российском городе решили продать летнюю веранду за 1 рубль

В Екатеринбурге решили продать летнюю веранду известного ресторана за 1 рубль

Изображение: скриншот страницы «Авито»

В Екатеринбурге выставили на продажу летнюю веранду, которая ранее принадлежала известному местному ресторану «Агонь». Цена деревянной конструкции составляет 1 рубль, следует из объявления, размещенного в интернете.

В комплект с каркасом входит подиум, полный пакет проектной документации, натяжной тентовый потолок и 12 алюминиевых окон. Вернада использовалaсь дo oктябpя 2023 гoда и полностью исправна, отмечает продавец.

Однако покупателю придется самостоятельно демонтировать конструкцию и за свой счет доставить ее до нового места. Представители ресторана пояснили E1.RU, что такая низкая стоимость обусловлена необходимостью избавиться от веранды как можно скорее. Ее готовы продать тому, кто успеет увезти ее до 25 октября.

Ранее в Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре Veer Mall появилась надувная прямая кишка. Пятиметровый экспонат разместили в рамках акции по профилактике колоректального рака

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      Нина Ташевская
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