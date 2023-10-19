В российском регионе рухнул железобетонный автомобильный мост

В Новосибирской области рухнул железобетонный автомобильный мост через реку

В Чулымском районе Новосибирской области железобетонный мост для автомобилей, который проходил над рекой, рухнул. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) российского региона в Telegram-канале.

Упавший мост находился в поселке Базово — он пролегал над рекой Карасук, его длина достигала 45 метров. В воду рухнуло 30 метров моста, никто не пострадал.

«В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет. Занятия учащихся на 19 октября отменены», — сообщили там.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали объездной путь для водителей. Известно, что специалисты несколько раз в год проводили проверки технического состояния сооружения. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее в пригороде Владивостока самосвал с открытым кузовом сбил виадук, который впоследствии рухнул на федеральную трассу и полностью перекрыл ее. Водитель грузовика забыл опустить кузов и снес сооружение. Предварительно, в этот момент на надземном пешеходном переходе никого не было.