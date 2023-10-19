Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 19 октября 2023Россия

В российском регионе рухнул железобетонный автомобильный мост

В Новосибирской области рухнул железобетонный автомобильный мост через реку

Фото: Telegram-канал «Дороги НСО»

В Чулымском районе Новосибирской области железобетонный мост для автомобилей, который проходил над рекой, рухнул. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) российского региона в Telegram-канале.

Упавший мост находился в поселке Базово — он пролегал над рекой Карасук, его длина достигала 45 метров. В воду рухнуло 30 метров моста, никто не пострадал.

«В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный. Пострадавших нет. Занятия учащихся на 19 октября отменены», — сообщили там.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали объездной путь для водителей. Известно, что специалисты несколько раз в год проводили проверки технического состояния сооружения. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее в пригороде Владивостока самосвал с открытым кузовом сбил виадук, который впоследствии рухнул на федеральную трассу и полностью перекрыл ее. Водитель грузовика забыл опустить кузов и снес сооружение. Предварительно, в этот момент на надземном пешеходном переходе никого не было.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие против кровопролития в секторе Газа активисты ворвались в Капитолий. Полиция США арестовала 500 человек

    В МИД России оценили риск разрастания палестино-израильского конфликта

    Макгрегор назвал Махачева тупицей

    Звезда фильмов «Рокки» Берт Янг умер в возрасте 83 лет

    Шлеменко дал прогноз на бой Махачева и Волкановски

    В российском регионе рухнул железобетонный автомобильный мост

    США предрекли поражение в войне на Ближнем Востоке

    В пустынном городе будущего построят «невидимый» отель

    Учительница завела роман с учеником и попалась из-за засосов

    Раненый российский военный продолжил командовать штурмгруппой в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости