В Ростовской области после работы ПВО сняли на видео воронку в земле

После работы ПВО в Ростовской области появилось видео с воронкой в земле

В Ростовской области очевидцы после работы систем противовоздушной обороны (ПВО) сняли на видео воронку в земле. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что видео было снято в Песчанокопском районе Ростовской области. На кадрах видно углубление в земле посреди поля. Внутри и вокруг него лежат обломки неизвестного происхождения.

Об уничтожении воздушной цели в регионе ранее сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, ПВО сработала в 10:10 по московскому времени.

Позднее в сети появились кадры, на которые попал момент уничтожения цели на подлете к региону. На кадрах видно, как ракета ПВО попала в воздушный объект, из-за чего тот взорвался в воздухе и разлетелся на множество обломков.