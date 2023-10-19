В США анонсировали выступление Байдена по теме Израиля и Украины

Белый дом анонсировал выступление Байдена 19 октября на тему Израиля и Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден планирует выступить на тему обострения палестино-израильского конфликта и специальной военной операции России на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Жан-Пьер анонсировала выступление Байдена в 20:00 19 октября по времени Восточного побережья США (03:00 пятницы по московскому времени). По словам представителя Белого дома, президент посвятит свою речь мерам, которые Вашингтон принимает в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля». Кроме того, Байден прокомментирует ход конфликта на Украине.

18 октября Байден прибыл в Израиль. По данным Белого дома, президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени. США выделят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа.