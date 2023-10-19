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05:35, 19 октября 2023Мир

В США анонсировали выступление Байдена по теме Израиля и Украины

Белый дом анонсировал выступление Байдена 19 октября на тему Израиля и Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден планирует выступить на тему обострения палестино-израильского конфликта и специальной военной операции России на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

Жан-Пьер анонсировала выступление Байдена в 20:00 19 октября по времени Восточного побережья США (03:00 пятницы по московскому времени). По словам представителя Белого дома, президент посвятит свою речь мерам, которые Вашингтон принимает в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля». Кроме того, Байден прокомментирует ход конфликта на Украине.

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18 октября Байден прибыл в Израиль. По данным Белого дома, президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени. США выделят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газа.

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