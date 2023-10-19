В США прокомментировали превращение «Гагаринского старта» в музей

ArsTechnica: «Гагаринский старт» станет музеем из-за отсутствия поддержки ОАЭ

«Гагаринский старт» на космодроме Байконур, с которого 12 апреля 1961 года впервые в мире человек — советский космонавт Юрий Гагарин — отправился в космос, превратится в музей из-за отсутствия поддержки ОАЭ, которые обещали выделить часть средств на реконструкцию площадки. Превращение стартовой платформы в музей прокомментировал обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор напомнил, что в период с 1961 по 2019 год с «Гагаринского старта» было проведено 520 пусков — больше, чем с любой стартовой площадке на планете. Последний пуск с него состоялся в сентябре 2019 года, когда стартовала ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15», доставившим российского космонавта Олега Скрипочку, американского астронавта Джессику Меир и астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззу Аль Мансури на Международную космическую станцию (МКС).

Обозреватель отмечает, что после этого «Гагаринский старт» должны были модернизировать под ракету «Союз-2», партнером российской стороны для чего должны были стать Казахстан и ОАЭ. «Однако это соглашение так и не было реализовано, вероятно, потому, что всего несколько месяцев спустя Россия начала спецоперацию. После этого ряд партнеров России по космонавтике, в том числе в Европе и Азии, отказались от сотрудничества по запускам и другим проектам», — говорится в публикации.

Бергер признает, что потребность России в пусках с Байконура постепенно отпадает, так как страна развивает космодромы Плесецк и Восточный, расположенные непосредственно на территории страны.

12 апреля прошлого года Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации «Роскосмос», заявил, что самостоятельно восстановить «Гагаринский старт» Москва не может из-за финансовых ограничений. Руководитель выразил уверенность в том, что России целесообразнее вкладываться в пусковые площадки, расположенные на собственной территории, а место запуска первого человека в космос «будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов».