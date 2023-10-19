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11:28, 19 октября 2023Мир

В США заявили об уничтожении российскими силами подразделений ВСУ в котлах

Бывший разведчик Скотт Риттер: армия РФ уничтожает подразделения ВСУ в котлах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России успешно уничтожает подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) трех в котлах. Об этом в интервью авторскому Youtube-каналу Garland Nixon сообщил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — заявил военный.

По словам Риттера, российская специальная военная операция (СВО) перешла в новую фазу, которая будет означать для Украины еще большие территориальные потери. «Российские военные контролируют поле боя», — подытожил отставной разведчик.

Ранее Риттер предрек безоговорочную капитуляцию Украины. Он заявил, что украинский конфликт закончится победой России, поэтому мир будет заключен на тех условиях, которые ее устроят.

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    Виктория Кондратьева
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