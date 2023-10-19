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18:15, 19 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об уничтожении двух танков ВСУ

Рогов: украинские войска потеряли два танка в Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли два танка при попытке атаковать российские позиции в районе села Новопрокоповка Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам Рогова, украинские военные попытались провести четыре атаки на ореховском направлении. «Все четыре атаки отбиты. За сутки уничтожено два танка противника», — заявил он.

Рогов также отметил, что ВСУ стали активнее действовать на васильевском направлении: резко повысился огневой контакт в районе Пятихаток, Лобкового и Степового. По его словам, украинские военные используют большое количество пехоты, танки, БМП и ударные дроны.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате двух украинских переоборудованных ракет С-200. Кроме того, за сутки удалось поразить управляемую авиационную бомбу JDAM.

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      Алевтина Запольская
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