В Дании рассказали о секретных планах по конфликту на Украине

Глава МИД Дании Расмуссен: ходят слухи о планах по обмену украинских территорий

Глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил о существовании секретных планов по урегулированию конфликта на Украине. Подробности он раскрыл в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые позвонили ему от имени неназванного африканского политика. Запись беседы доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Мне известно, что ходят слухи о существовании секретных планов, согласно которым предполагается обмен украинских территорий на обеспечение национальной безопасности. Я осознаю, что это влечет за собой множество последствий. В частности, это последствия глобального характера», — рассказал Расмуссен в беседе с пранкерами.

Также министр сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «идет не так успешно, как хотелось бы». По мнению Расмуссена, через некоторое время власти Украины объявят, что пришло время начать переговоры.

Ранее сообщалось, что МИД Финляндии начал расследование пранка Вована и Лексуса с главой ведомства Элиной Валтонен. В ходе беседы министр высказалась о контрнаступлении ВСУ, а также оценила возможность размещения ядерного оружия на территории Финляндии.