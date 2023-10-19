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16:30, 19 октября 2023Забота о себе

Врач предупредил о неожиданной причине потемнения пломбы

Фото: Brian J. Tromp / Unsplash

Пломбы в зубах могут темнеть не только из-за красящих напитков, таких как чай, кофе или красное вино, но и по другим причинам, предупредил стоматолог-хирург, имплантолог Арам Давидян. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что еще может повлиять на цвет пломбы.

По словам Давидяна, после установки пломбы врачи рекомендуют на некоторое время отказаться от кофе, крепкого чая, красного вина, темного винограда, ярких соков, моркови, свеклы. Однако она может потемнеть и из-за некачественной питьевой воды. «В некоторых регионах трубопроводная вода из-за большого содержания фтора провоцирует быстрое образование темного налета на зубах», — объяснил врач.

Вредные привычки также вредят красоте зубов. Например, табакокурение вызывает быстрое образование налета коричневого либо желтоватого оттенка

Арам Давидянстоматолог-хирург
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Кроме того, пломба может темнеть и из-за усадки материала. «Такое вполне может произойти с течением времени: это нормально и приводит к тому, что края пломбы немного окрашиваются», — рассказал специалист.

Давидян посоветовал придерживаться простых правил, чтобы избежать потемнения пломб. Так, он призвал не есть одновременно сильно горячие и холодные блюда, ограничить прием красящих продуктов и жидкостей, правильно чистить зубы и раз в полгода-год проводить профессиональную чистку зубов в клинике. Он добавил, что при любом потемнении пломбы нужно сразу обратиться к стоматологу.

Ранее Арам Давидян назвал показания к удалению здоровых зубов. Он пояснил, что из-за зубов мудрости весь зубной ряд может искривиться.

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    Вера Владзиевская
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