ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении

Армия России уничтожила две разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова.

По его словам, две разведывательные группы были ликвидированы южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. Во время контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли противотанковую пушку «Рапира» и шесть минометных расчетов.

8 сентября также стало известно, что ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ западнее Новодонецкого на южнодонецком направлении. Кроме того, российские военные пресекли попытку группы украинской пехоты переправиться через реку Шайтанку в районе Новодонецкого.