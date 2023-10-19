ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ около Новомихайловки
ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении
Армия России уничтожила две разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова.
По его словам, две разведывательные группы были ликвидированы южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. Во время контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли противотанковую пушку «Рапира» и шесть минометных расчетов.
8 сентября также стало известно, что ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ западнее Новодонецкого на южнодонецком направлении. Кроме того, российские военные пресекли попытку группы украинской пехоты переправиться через реку Шайтанку в районе Новодонецкого.