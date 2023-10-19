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06:14, 19 октября 2023Россия

ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ около Новомихайловки

ВС России уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: РИА Новости

Армия России уничтожила две разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова.

По его словам, две разведывательные группы были ликвидированы южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. Во время контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли противотанковую пушку «Рапира» и шесть минометных расчетов.

8 сентября также стало известно, что ВС России ликвидировали разведгруппу ВСУ западнее Новодонецкого на южнодонецком направлении. Кроме того, российские военные пресекли попытку группы украинской пехоты переправиться через реку Шайтанку в районе Новодонецкого.

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    Марина Совина
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