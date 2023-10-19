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10:31, 19 октября 2023Россия

Выпавшего из окна россиянина доставали с козырька больницы со спасателями

В Миассе выпавшего из окна пациента доставали с козырька больницы со спасателями

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Миассе Челябинской области пациента, который выпал из окна шестого этажа, доставали с козырька крыльца больницы спасатели. Об этом сообщил региональный портал 74.ru.

По информации издания, мужчина лежал в лечебном корпусе городской клинической больницы (ГКБ) №2. Россиянин упал на козырек крыльца накануне и уцелел. Доставать его оттуда пришлось с помощью приставной лестницы.

Пострадавшему оказали первую помощь, наложили шины на травмированные конечности, зафиксировали на спинальном щите и через расположенное рядом окно передали внутрь лечебного учреждения.

В приемной главврача ГКБ №2 не стали давать комментарии по поводу произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девушка попыталась догнать молодого человека на Надеждинской улице и сломала обе ноги.

До прибытия бригады медиков россиянке оказывали помощь прохожие.

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    Анна Щербакова
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