Выпавшего из окна россиянина доставали с козырька больницы со спасателями

В Миассе выпавшего из окна пациента доставали с козырька больницы со спасателями

В Миассе Челябинской области пациента, который выпал из окна шестого этажа, доставали с козырька крыльца больницы спасатели. Об этом сообщил региональный портал 74.ru.

По информации издания, мужчина лежал в лечебном корпусе городской клинической больницы (ГКБ) №2. Россиянин упал на козырек крыльца накануне и уцелел. Доставать его оттуда пришлось с помощью приставной лестницы.

Пострадавшему оказали первую помощь, наложили шины на травмированные конечности, зафиксировали на спинальном щите и через расположенное рядом окно передали внутрь лечебного учреждения.

В приемной главврача ГКБ №2 не стали давать комментарии по поводу произошедшего.

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До прибытия бригады медиков россиянке оказывали помощь прохожие.