WhatsApp объявил о запуске новой функции

В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта одновременно

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция: теперь пользователи могут использовать два аккаунта одновременно. Об этом сообщается в четверг, 19 октября, в официальном блоге компании.

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта», — объявили о запуске новой функции представители сервиса.

Чтобы завести второй аккаунт, пользователям потребуется еще один номер телефона и сим-карта, добавили в компании. Для создания второго профиля необходимо зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, после чего выбрать пункт «Добавить аккаунт».

Ранее сообщалось о другой новой функции, которая появилась в WhatsApp. Как рассказали специалисты портала WABetaInfo, в приложение мессенджера для устройств на базе iOS внедрили возможность вручную переключаться между режимами записи аудио- и видеосообщений.