Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:48, 19 октября 2023Интернет и СМИ

WhatsApp объявил о запуске новой функции

В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта одновременно

Фото: Julie Ricard / Unsplash

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция: теперь пользователи могут использовать два аккаунта одновременно. Об этом сообщается в четверг, 19 октября, в официальном блоге компании.

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта», — объявили о запуске новой функции представители сервиса.

Чтобы завести второй аккаунт, пользователям потребуется еще один номер телефона и сим-карта, добавили в компании. Для создания второго профиля необходимо зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, после чего выбрать пункт «Добавить аккаунт».

Ранее сообщалось о другой новой функции, которая появилась в WhatsApp. Как рассказали специалисты портала WABetaInfo, в приложение мессенджера для устройств на базе iOS внедрили возможность вручную переключаться между режимами записи аудио- и видеосообщений.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Наумова
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    Объяснены землетрясения в районе калифорнийского супервулкана

    Дочь Юдашкина отреагировала на слухи о долгах у модного дома отца

    Дочь Юдашкина избавилась от квартиры отца в Нью-Йорке

    Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

    Раскрыто число погибших в Израиле россиян с начала обострения ситуации в регионе

    Иностранцы массово устремились в один российский регион

    Воры украли 35 биотуалетов вместе с содержимым

    Нефтерынку предрекли рост поставок после снятия части санкций с Венесуэлы

    Воспитательницу российского детсада обвинили в издевательстве над ребенком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости