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19:22, 17 октября 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp стала доступна новая функция

В WhatsApp для iOS изменилась панель отправки аудио- и видеосообщений

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

В приложении WhatsApp для операционной системы iOS стала доступна новая функция, позволяющая вручную переключиться между режимами записи аудио- и видеосообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В мессенджере изменилась панель, на которой располагаются значки аудио- и видеосообщений. В новой версии приложения при нажатии на значок микрофона или камеры будет появляться меню, в котором нужно будет вручную выбрать желаемый способ записи — аудио или видео. При этом ранее пользователям мессенджера нужно было нажимать на иконку, чтобы она переключалась с аудио на видео и обратно.

Как считают в WABetaInfo, новая функция снизит вероятность того, что человек случайно отправит сообщение не того типа, которое планировал, как это нередко случалось при автоматическом переключении. Отмечается, что функция уже стала доступна некоторым пользователям iOS.

Ранее сообщалось, что для пользователей iPhone стала доступна функция записи видеосообщений в мессенджере длительностью до одной минуты. Чтобы выбрать режим записи видео, необходимо нажать на иконку микрофона, удерживая его, и режим записи сменится.

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    Мария Большакова
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