Захарова заявила о подготовке Киевом покушения на российского военкора

Захарова: киевский режим готовил покушение на российского военкора Трушнина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Киевом покушения на военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, украинские силовики использовали традиционный для них прием, привлекая при помощи популярных мессенджеров россиян, которые за вознаграждение передали угрозы Трушнину. Произошедшее Захарова назвала очередной экстремистской акцией в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на военкора.

Захарова также отметила, что виновных задержали, они дали признательные показания.

Ранее прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по статье 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ после рисунка пентаграммы у дома военкора.