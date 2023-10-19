Зеленский созвонился с генсеком ООН Гутерришем и поблагодарил за помощь

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что созвонился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поблагодарил организацию за предоставление гуманитарной помощи.

Он также выразил благодарность за поддержку ООН украинской «формулы мира» и поделился с Гутерришем особенностями функционирования зернового коридора через Черное море.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Украине не удается привлечь к реализации своей «формулы мира» нейтральные страны.