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16:52, 19 октября 2023Бывший СССР

Зеленский созвонился с генсеком ООН

Зеленский созвонился с генсеком ООН Гутерришем и поблагодарил за помощь
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что созвонился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поблагодарил организацию за предоставление гуманитарной помощи.

Он также выразил благодарность за поддержку ООН украинской «формулы мира» и поделился с Гутерришем особенностями функционирования зернового коридора через Черное море.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Украине не удается привлечь к реализации своей «формулы мира» нейтральные страны.

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    Алевтина Запольская
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