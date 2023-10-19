Генерал ФСБ высказался о судьбе заложников ХАМАС

Генерал-майор ФСБ Михайлов: Израиль попытается освободить заложников силой

Израиль придерживается политики недопустимости переговоров с террористами, потому, вероятнее всего, он попытается освободить заложников ХАМАС силовыми методами. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он также добавил, что для этого необходимо точное владение информацией о нахождении заложников.

«Сложно говорить о способе и вероятности освобождения заложников, потому что важно, конечно, когда есть списки тех, кто находится в плену. Пока речь, насколько я понимаю, идет только о том, чтобы ХАМАС отдал всех, кого забрал, — сказал Михайлов. — Условия этого могут быть разными, но, учитывая то, что с террористами Израиль говорит только языком ультиматума, заложников, вероятно, попытаются освободить силой».

Вместе с тем, генерал-майор поставил под сомнение то, что Израиль обладает полной информацией о числе заложников и о месте их заключения. Он также не исключил, что армия страны в ходе ковровых бомбардировок могла случайно нанести удар и по пленникам.

«Остаются актуальными вопросы о том, где находятся заложники, живы ли они, как содержатся. К примеру, не исключаю, что в разных местах могут держать по два-три человека. В любом случае, необходима информация», — заключил Михайлов.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАЛАХ), число похищенных ХАМАС израильтян достигло 203 человек. Также сообщается, что никаких подвижек по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников нет.

