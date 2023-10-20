Актера Ефремова решили оставить без наследства

Shot: дядя актера Ефремова решил оставить его без наследства

Родной дядя актера Михаила Ефремова Александр Покровский решил передать свою трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте в Москве семье друзей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В 2014 году Покровские решили переписать свою пятикомнатную квартиру на Тверской улице на Ефремова, а на Олимпийском проспекте — на семью Громовых. Алексей и Наталья Громовы ухаживали за дядей актера и его женой Ниной с 2003 года. Жена Покровского официально переписала половину квартиры Громовым. Договоренность о том, что Ефремов не будет претендовать на другую часть квартиры, была только на словах.

В 2022 году Ефремов все же вступил в наследство — ему стала принадлежать половина квартиры на Олимпийском проспекте. Жена Ефремова тогда сообщила Громовым, что они должны довольствоваться половиной квартиры.

Затем выяснилось, что дядя актера успел написать письменное обращение и видеообращение, в которых распорядился отдать квартиру на Олимпийском проспекте семье Громовых. Юристы считают, что видео вряд ли будет иметь юридическую силу. При этом они полагают, что материалов окажется достаточно, чтобы судиться за недвижимость. Однако каков будет результат, неизвестно, предупредили они.

Также Покровский распорядился лишить Ефремова пятикомнатной квартиры на Тверской улице. Ее он захотел передать правительству Москвы или Министерству культуры. Также ранее сообщалось, что дядя актера захотел отдать все средства семье Сергея Захарова, с которым Ефремов столкнулся в ДТП.