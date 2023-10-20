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15:20, 20 октября 2023Россия

Российские военные отразили 61 контратаку ВСУ за неделю на одном направлении

МО: военные РФ отразили 61 контратаку ВСУ за неделю на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения «Западной» группировки российских войск отразили 61 контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в период с 14 по 20 октября. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

За неделю российские военные поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й, 44-й и 115-й механизированных, а также 68-й егерской и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Оружие России
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