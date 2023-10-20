Названы преимущества российского «Авангарда»

Леонков рассказал о неспособности средств ПРО перехватить российский «Авангард»

Российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком может поразить любые объекты противника, а средства противоракетной обороны (ПРО) не способны его перехватить. Преимущества комплекса назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что стратегический ядерный комплекс «Авангард» относится к ядерной триаде России.

«"Авангард" — это моноблок мегатонного класса. Если мы говорим в ядерном эквиваленте, который развивает скорость более 27 чисел маха, это почти 30 тысяч километров в час, и способен поражать любые объекты противника. При этом существующие и перспективные противоракетные обороны не могут остановить этот комплекс, потому что он маневрирует, и за счет маневрирования навестись на этот комплекс невозможно. Значит, он не сбиваем», — сказал эксперт.

Леонков отметил, что «Авангард» предназначен для поражения особо важных объектов военной инфраструктуры противника.

Ранее в октябре в Минобороны России сообщили, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в Ясненском ракетном соединении, расположенном в Оренбургской области, продолжают перевооружение на комплексы «Авангард».

В марте ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России, рассказал, что второй ракетный полк будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами «Авангард» к 2025 году.