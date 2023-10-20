Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:00, 20 октября 2023Наука и техника

Названы преимущества российского «Авангарда»

Леонков рассказал о неспособности средств ПРО перехватить российский «Авангард»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком может поразить любые объекты противника, а средства противоракетной обороны (ПРО) не способны его перехватить. Преимущества комплекса назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что стратегический ядерный комплекс «Авангард» относится к ядерной триаде России.

«"Авангард" — это моноблок мегатонного класса. Если мы говорим в ядерном эквиваленте, который развивает скорость более 27 чисел маха, это почти 30 тысяч километров в час, и способен поражать любые объекты противника. При этом существующие и перспективные противоракетные обороны не могут остановить этот комплекс, потому что он маневрирует, и за счет маневрирования навестись на этот комплекс невозможно. Значит, он не сбиваем», — сказал эксперт.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

Леонков отметил, что «Авангард» предназначен для поражения особо важных объектов военной инфраструктуры противника.

Ранее в октябре в Минобороны России сообщили, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в Ясненском ракетном соединении, расположенном в Оренбургской области, продолжают перевооружение на комплексы «Авангард».

В марте ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России, рассказал, что второй ракетный полк будет полностью укомплектован гиперзвуковыми комплексами «Авангард» к 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

      Силовики нашли на бывших позициях ВСУ оружие и около 20 тысяч патронов

      Стало известно о взрывах в Кривом Роге

      Товароведа Hermes приговорили к трем годам условно за продажу подделок россиянам

      Средства ПВО сбили над морем в Севастополе ракету

      Бизнес в России описали словами «крысить», «хрючить» и «копытить»

      Банку газировки с автографом Егора Крида выставили на продажу за миллион рублей

      Европейские чиновники случайно оказались в Диснейленде вместо Страсбурга

      Двухлетний россиянин выпил средство для очистки жира и получил ожоги пищевода

      СБУ обвинила российского политолога в посягательстве на целостность Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости