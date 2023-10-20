Чемпиона мира по футболу дисквалифицировали на два года за допинг

Аргентинского форварда Алехандро Гомеса дисквалифицировали на два года за допинг

Нападающего итальянского клуба «Монца» и сборной Аргентины по футболу Алехандро Гомеса дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Relevo.

Спортсмена отстранили от соревнований на два года. По данным издания, допинг-проба, взятая у игрока в ноябре 2022 года перед чемпионатом мира, дала положительный результат на запрещенное вещество. Гомес объяснил, что он принял сироп от кашля одного из своих детей без консультации с клубными врачами.

На тот момент форвард играл за «Севилью», в сентябре подписал контракт с «Монцей». Отмечается, что футболист получил соответствующее уведомление о положительной пробе от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) несколько месяцев назад.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста мундиаля получил аргентинский капитан Лионель Месси.