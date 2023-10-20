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00:55, 20 октября 2023Экономика

Группа «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга в FATF

Группа финразведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга в FATF

Фото: Агентство «Москва»

Группа подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга FATF (Financial Action Task Force). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Такое решение принято из-за подрыва доверия Группы к Росфинмониторингу, вызванным его позицией по украинскому конфликту и «выбранными им способами коммуникации». В организации выразили обеспокоенность разрушительными последствиями конфликта на Украине, а также негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Уточняется, что данная мера принята «на срок, необходимый для защиты интересов группы» и обеспечения достижимости ее целей.

Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран. Она предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова.

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      Марина Совина
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