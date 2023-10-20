Фанаты Шатунова раскритиковали исполнение певцом SHAMAN песни «Седая ночь»

Фанаты «Ласкового мая» раскритиковали артистов на концерте памяти Юрия Шатунова

Зрители концерта памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра!» раскритиковали российских артистов за их исполнение песен экс-солиста «Ласкового мая». Об этом пишет издание MSK1.RU

«Я была на концерте с начала и до конца. Что-то мне понравилось, но в основном мне не понравилось. Потому что в своей манере перепевают, и мне не понравилось, как перепевали Буланова и SHAMAN», — сказала одна из фанаток исполнителя хита «Седая ночь».

Другая слушательница заявила, что ей не понравилось выступление певца SHAMAN на данном мероприятии, так как он никогда не знал фронтмена «Ласкового мая». «Не пригласили сюда тех ребят, которые его знали. Ни [Сергея] Серкова, никого не пригласили», — подчеркнула она.

Посвященное Шатунову трибьют-шоу состоялось 17 октября в Crocus City Hall. На нем известные артисты исполнили хиты из репертуара экс-солиста группы «Ласковый май».

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин вновь проклял артистов, которые стали участниками концерта в честь 50-летия Юрия Шатунова. Медиаменеджер отметил, что в жизнях исполнителей, которые вышли на сцену в рамках шоу, случится «кошмар, который будет продолжаться многие месяцы».