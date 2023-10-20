Глава МИД Ирана сравнил действия Израиля с атаками «Исламского государства»

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сравнил действия Израиля с атаками ИГ

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сравнил действия Израиля с атаками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом министр написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Взрыв исторической церкви Святого Порфирия в городе Газа, где укрывались женщины и дети, является последним преступлением оккупационного режима апартеида», — заявил дипломат.

По его словам, действия израильской армии в ходе войны, проявляющиеся в «осквернении божественных религий и посягательстве на историческое и культурное наследие человечества», напоминают ИГ.

Ранее Иерусалимский патриархат назвал удар вооруженных сил Израиля по православной греческой церкви в секторе Газе военным преступлением. В церковной организации отметили, что разрушение гуманитарных объектов не должно игнорироваться мировой общественностью.

Предполагается, что в результате удара по церкви Святого Порфирия погибли десятки человек. Пока палестинский Минздрав подтверждает гибель двух человек, сообщает ТАСС.

Церковь Святого Порфирия считается одной из старейших в регионе. Самое первое здание было построено в V веке, затем проводилось несколько реконструкций.