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17:23, 20 октября 2023Силовые структуры

Российского сержанта осудили на пять лет за самоволку

В Иркутске суд приговорил к 5 годам военного за самовольный уход из части

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы младшего сержанта Игоря Гныпа за уклонение от воинской службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела следует, что военнослужащий 12 мая 2023 года без уважительных причин самовольно покинул расположение воинской части. Спустя месяц Гнып добровольно прибыл в военный комиссариат.

9 октября сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы младшего сержанта Антона Корнилова, лишившего жизни отца во время самоволки. Он в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родителем и в ходе конфликта нанес ему три удара в грудь.

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      Любовь Ширижик
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