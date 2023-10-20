Российского сержанта осудили на пять лет за самоволку

В Иркутске суд приговорил к 5 годам военного за самовольный уход из части

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы младшего сержанта Игоря Гныпа за уклонение от воинской службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела следует, что военнослужащий 12 мая 2023 года без уважительных причин самовольно покинул расположение воинской части. Спустя месяц Гнып добровольно прибыл в военный комиссариат.

9 октября сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы младшего сержанта Антона Корнилова, лишившего жизни отца во время самоволки. Он в состоянии алкогольного опьянения поссорился с родителем и в ходе конфликта нанес ему три удара в грудь.