Наступление двойной эпидемии спрогнозировали в России

Иммунолог Болибок спрогнозировал двойную эпидемию в России в 2025 году

Подъемы заболеваемости гриппом и коронавирусом могут совпасть в начале 2025 года, полагает врач-иммунолог Владимир Болибок. Наступление в России двойной эпидемии он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, Россия находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией последние три недели. К ноябрю начнется спад. Следующий пик, как правило, наступает через 7-8 месяцев. Таким образом, последующие подъемы придутся на апрель 2024 года и на январь-февраль 2025 года.

Тогда может совпасть волна и коронавируса, и гриппа, потому что грипп приходит в декабре-январе феврале. Если мой прогноз оправдается, это будет двойная эпидемия Владимир Болибок врач-иммунолог

Он напомнил, что двойной эпидемии опасались в предыдущие годы, но подъемы этих заболеваний пока ни разу не совпадали.

Заражение одного человека несколькими вирусами — уже давно не новость, отметил собеседник «Ленты.ру». Так, уже наблюдались случаи совместного заражения гриппом и коронавирусом, которые в определенных случаях протекали более тяжело — у людей с ослабленной иммунной системой, с хроническими заболеваниями, непривитых.

Кроме того, развитие ПЦР-тестирования в последние годы позволило выявить случаи заражения человека сразу несколькими ОРВИ-вирусами. «Сейчас появились мультитесты. У американцев один тест позволяет выявить до 15-20 вирусных инфекций из группы ОРВИ. Выясняется, что у взрослых и детей, которые поступают в стационар в относительно тяжелом состоянии, ОРВИ протекает в виде твиндемии, тридемии, то есть они одновременно заражены несколькими ОРВИ-вирусами», — уточнил Болибок.

Вообще двойная инфекция является частым явлением, так как большинство людей — носители вируса герпеса, который обостряется во время ОРВИ. «Это сочетание — обострение хронической инфекции в момент острой инфекции, случается практически всегда. Конечно, если у человека обостряется герпес во время болезни, это усугубляет состояние и по основному острому заболеванию. И, кстати, если всякий раз при ОРВИ обостряется герпес — это маркер недостаточности клеточного иммунитета», — заключил врач.

Ранее стало известно, что российские медики ожидают в текущем респираторном сезоне тройную эпидемию вирусов — сезонных вирусов, гриппа и COVID-19. Об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.

В свою очередь, Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру» усомнился в вероятности тройной эпидемии в этом сезоне и объяснил, почему не согласен с таким сценарием.