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22:55, 20 октября 2023Наука и техника

Ученые назвали способ снизить риск развития рака и деменции

Science Direct: быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ученые из Лестерского университета заявили, что быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Science Direct.

В исследовании приняли участие 391 652 пациента. Данные о них были взяты из британского хранилища биологических образцов. Ученые наблюдали за испытуемыми более 12 лет. Ученые выяснили, что существует связь между регулярной ходьбы и снижением риска развития онкологических заболеваний.

У женщин, которые на постоянной основе быстро передвигались пешком, вероятность ухода из жизни из-за рака была на 26 процентов ниже. В свою очередь, для мужчин ходьба снижала риск на 29 процентов.

Один из авторов исследования, доктор Джонатан Голдни предположил, что быстрый темп ходьбы может повысить работоспособность кардиореспираторной системы. Он пояснил, что это способность организма усваивать кислород и доставлять его к мышцам и органам.

Помимо этого, исследование показало, что быстрая ходьба способна уменьшить вероятность развития слабоумия (деменции) на 71 процент для обоих полов. Под быстрой ходьбой подразумевается передвижение со скоростью около 6,4 километра в час.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили связь между микробиотой кишечника и болезнью Альцгеймера. Симптомы болезни могут передаваться здоровому молодому организму через кишечные бактерии.

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции — общего термина для обозначения потери памяти и других когнитивных способностей, достаточно серьезных, чтобы значительно снижать уровень жизни.

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      Марина Совина
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