Медведев заявил, что планируемый запрет УПЦ связан с грязной политикой Украины

Планы запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) на территории Украины является грязной политикой, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Запрет исконной церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю», — написал он.

Медведев назвал Владимира Зеленского клоуном-Франкенштейном, который готов уничтожить Христианство на родной земле. По мнению политика, в будущем церковь возродится, однако для этого потребуется «кровь и страдания гражданской войны».

Страны, действиями которых руководит США, катятся в пропасть, заявил зампред Совбеза, отметив, что в различных государствах принимаются решения, которые свидетельствуют об утрате у их властей остатков совести.

19 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Как сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, за принятие документа проголосовали 267 парламентариев.

В УПЦ, реагируя на это решение, заявили, что принятый Радой законопроект, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, противоречит Конституции Украины. В свою очередь, патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций с просьбой поддержать УПЦ.