Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ в ответ на планы Рады запретить ее

Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ в ответ на планы Рады запретить ее

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций с посланием, в котором говорится, что нужно поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) после планов Верховной рады запретить ее. Слова патриарха опубликовала пресс-служба РПЦ на сайте.

«Прошу вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов», — обратился Кирилл к деятелям и организациям.

Он считает, что УПЦ и верующие лишены возможности эффективно юридически защитить свои права. Патриарх призвал принять меры по «предотвращению беззакония» до того, как Рада рассмотрит законопроект и он вступит в силу.

19 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Как сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, за принятие документа проголосовали 267 парламентариев.

В УПЦ, реагируя на это решение, заявили, что принятый Радой законопроект, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, противоречит Конституции Украины.