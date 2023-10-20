Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 20 октября 2023Мир

МИД Ирана заявил о равной ответственности стран Запада за преступления Израиля

Представитель МИД Ирана Канаани: Запад ответственен за преступления Израиля

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

США и ряд европейских стран, поддерживающих Израиль, в равной степени несут международную ответственность за преступления еврейского государства. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канаани.

«Ответственность режима США и ряда режимов европейских стран, безоговорочно поддерживающих израильский режим, не может быть отделена от международной ответственности режима Израиля и его преступных лидеров», –- написал Канаани.

Ранее в США заявили о провале политики президента США Джо Байдена в отношении Ирана. Сообщается, что заявления американского лидера о привлечении Ирана к ответственности за его сотрудничество с Россией и поддержку радикального палестинского движения ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября могут положить конец любым контактам с Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Гонка вооружений и ядерная война: чего боятся в мире после решения России отозвать ратификацию запрета ядерных испытаний

      В российской школе ребенок упал с лестницы в пролет между этажами

      Стали известны лишившиеся бизнеса в России уехавшие артисты

      Умершего после ужина шаурмой мужчину нашли в квартире в Петербурге

      Россиян предупредили об опасности популярного способа быстрого похудения

      iPhone 15 Pro впервые подешевел в России

      Блогерша расплакалась после окрашивания волос в салоне с фразой «так уродливо»

      МИД Ирана заявил о равной ответственности стран Запада за преступления Израиля

      Пенсионерке затопили квартиру и сделали неожиданный подарок

      Российские военные отразили 61 контратаку ВСУ за неделю на одном направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости