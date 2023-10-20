МИД Ирана заявил о равной ответственности стран Запада за преступления Израиля
США и ряд европейских стран, поддерживающих Израиль, в равной степени несут международную ответственность за преступления еврейского государства. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канаани.
«Ответственность режима США и ряда режимов европейских стран, безоговорочно поддерживающих израильский режим, не может быть отделена от международной ответственности режима Израиля и его преступных лидеров», –- написал Канаани.
Ранее в США заявили о провале политики президента США Джо Байдена в отношении Ирана. Сообщается, что заявления американского лидера о привлечении Ирана к ответственности за его сотрудничество с Россией и поддержку радикального палестинского движения ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября могут положить конец любым контактам с Тегераном.