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14:45, 20 октября 2023Мир

МИД России обвинил Канаду в насмешке над правосудием

Зайцев: МИД России задействует все каналы, чтобы нацист Гунько понес наказание

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия задействует все каналы, чтобы нацист дивизии СС «Галиция» Ярослав Гунько понес справедливое наказание. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, сообщает ТАСС.

«Тот факт, что Ярослав Гунько, а, возможно, и другие эсэсовцы сумели избежать заслуженного наказания, является откровенной насмешкой над правосудием», — сказал он.

Зайцев заверил, что МИД России будет добиваться привлечения «престарелого карателя» к ответственности и не даст ему спокойно жить «даже в такой комфортной для него» Канаде.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости публичного суда над ветераном СС Гунько. По словам главы Минобороны, укрывательство Гунько недопустимо, так как он может быть ответственным за преступления на территории СССР.

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      Семен Александров
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