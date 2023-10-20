МИД России обвинил Канаду в насмешке над правосудием

Зайцев: МИД России задействует все каналы, чтобы нацист Гунько понес наказание

Россия задействует все каналы, чтобы нацист дивизии СС «Галиция» Ярослав Гунько понес справедливое наказание. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, сообщает ТАСС.

«Тот факт, что Ярослав Гунько, а, возможно, и другие эсэсовцы сумели избежать заслуженного наказания, является откровенной насмешкой над правосудием», — сказал он.

Зайцев заверил, что МИД России будет добиваться привлечения «престарелого карателя» к ответственности и не даст ему спокойно жить «даже в такой комфортной для него» Канаде.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости публичного суда над ветераном СС Гунько. По словам главы Минобороны, укрывательство Гунько недопустимо, так как он может быть ответственным за преступления на территории СССР.

