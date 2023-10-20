МИД России обвинил Канаду в насмешке над правосудием
Россия задействует все каналы, чтобы нацист дивизии СС «Галиция» Ярослав Гунько понес справедливое наказание. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, сообщает ТАСС.
«Тот факт, что Ярослав Гунько, а, возможно, и другие эсэсовцы сумели избежать заслуженного наказания, является откровенной насмешкой над правосудием», — сказал он.
Зайцев заверил, что МИД России будет добиваться привлечения «престарелого карателя» к ответственности и не даст ему спокойно жить «даже в такой комфортной для него» Канаде.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости публичного суда над ветераном СС Гунько. По словам главы Минобороны, укрывательство Гунько недопустимо, так как он может быть ответственным за преступления на территории СССР.