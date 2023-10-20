На Украине предложили внести изменения в законопроект о запрете УПЦ

Глава ГЭСС Украины Еленский: в законопроект о запрете УПЦ надо внести изменения

Ко второму чтению в законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) следует внести изменения. Об этом заявил глава государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктор Еленский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, изменения должны касаться вопросов работы судов и переходных положений законопроекта. Эти правки должны сделать акт более эффективным.

«Законопроект, который был подан правительством, является единственным, который реально может работать, а не быть политическим заявлением», — сказал Еленский.

19 октября Верховная Рада 267 голосами приняла законопроект, который позволяет судам запрещать деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. После этого в Раде произошла перепалка между народными депутатами.

Хоть этот законопроект и ориентирован на запрет УПЦ, ее как единого юридического лица не существует. Чтобы запретить церковь, надо вынести судебные решения примерно по девяти тысячам юрлиц: митрополии, епархиям и приходам.