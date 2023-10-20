На Западе признали провал борьбы за поддержку Украины Глобальным Югом

FT: страны Глобального Юга отвернулись от Украины на фоне событий в Израиле

Страны Глобального Юга, несмотря на все усилия Запада, отвернулись от Украины из-за действий Израиля. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна», — цитирует издание высокопоставленного дипломата страны-участницы «Большой семерки» (G7).

По словам источника, после ударов Израиля по сектору Газа «у бразильцев, южноафриканцев и индонезийцев больше нет оснований верить словам представителей Запада о ценности прав человека».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией». Он также сообщил о планах запросить у Конгресса свыше 100 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю.