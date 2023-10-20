Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:58, 20 октября 2023Из жизни

Жителей одной страны предупредили о нашествии смертельно опасных пауков

В Австралии началось нашествие ядовитых сиднейских воронковых пауков

Фото: thebeachcomber / Wikimedia

Жителей восточного побережья Австралии предупредили о начале нашествия смертельно опасных сиднейских воронковых пауков. Об этом сообщает Daily Mail.

В специальном обращении экспертов говорится, что на восточном побережье страны, особенно в штате Новый Южный Уэльс, в ближайшее время начнется сезон размножения местных ядовитых членистоногих. Самцы начнут массово покидать убежища, чтобы отправиться на поиск самок и свить новые гнезда.

Австралийцев предупредили, что прошедшие в последнее время обильные дожди создали идеальные условия для активности воронковых пауков. Ожидается их массовое появление во дворах и домах. Они предпочитают темные места с высокой влажностью и могут забираться в сады, гаражи и даже оставленную на улице обувь. Кроме того, граждан призвали внимательно проверять фильтры спущенных бассейнов и другие темные, узкие пространства.

Материалы по теме:
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Это ужасно действует на психику» Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
«Это ужасно действует на психику»Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
24 июня 2021

Сиднейский воронковый паук относится к семейству Agelenidae. Это название можно перевести как «действующий робко», что говорит о тактике охоты членистоногих. Они плетут паутину в виде воронок в траве и других подходящих местах. Яд сиднейского воронкового паука очень опасен — в случае отсутствия противоядия, его укус может привести к необратимым последствиям всего за 15 минут.

В конце сентября британские эксперты по вредителям заявили, что в стране началось нашествие суперкрыс-мутантов, на которых не действуют яды. Заявления были сделаны после того, как многие британцы начали публиковать фото и видео грызунов, которые открыто бегают по улицам днем, разоряют мусорные контейнеры и вторгаются в дома.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Гонка вооружений и ядерная война: чего боятся в мире после решения России отозвать ратификацию запрета ядерных испытаний

      Оба пилота отравились из-за странного запаха и все равно посадили самолет

      Норвегия решила платить решившим вернуться на Украину беженцам

      Умершего после шаурмы на ужин мужчину нашли в квартире Петербурга

      Дачников призвали срочно опрыскать плодовые деревья одним средством

      Группа россиян поймала краснокнижную птицу и попала под статью

      Популярный российский комик оценил возможность эмиграции из Израиля

      Бензема ответил на обвинения в связях с террористами

      Захарова обвинила главу Еврокомиссии в нацизме за сравнение России с ХАМАС

      Во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза из-за поддержки Палестины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости