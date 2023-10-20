Жителей одной страны предупредили о нашествии смертельно опасных пауков

В Австралии началось нашествие ядовитых сиднейских воронковых пауков

Жителей восточного побережья Австралии предупредили о начале нашествия смертельно опасных сиднейских воронковых пауков. Об этом сообщает Daily Mail.

В специальном обращении экспертов говорится, что на восточном побережье страны, особенно в штате Новый Южный Уэльс, в ближайшее время начнется сезон размножения местных ядовитых членистоногих. Самцы начнут массово покидать убежища, чтобы отправиться на поиск самок и свить новые гнезда.

Австралийцев предупредили, что прошедшие в последнее время обильные дожди создали идеальные условия для активности воронковых пауков. Ожидается их массовое появление во дворах и домах. Они предпочитают темные места с высокой влажностью и могут забираться в сады, гаражи и даже оставленную на улице обувь. Кроме того, граждан призвали внимательно проверять фильтры спущенных бассейнов и другие темные, узкие пространства.

Сиднейский воронковый паук относится к семейству Agelenidae. Это название можно перевести как «действующий робко», что говорит о тактике охоты членистоногих. Они плетут паутину в виде воронок в траве и других подходящих местах. Яд сиднейского воронкового паука очень опасен — в случае отсутствия противоядия, его укус может привести к необратимым последствиям всего за 15 минут.

В конце сентября британские эксперты по вредителям заявили, что в стране началось нашествие суперкрыс-мутантов, на которых не действуют яды. Заявления были сделаны после того, как многие британцы начали публиковать фото и видео грызунов, которые открыто бегают по улицам днем, разоряют мусорные контейнеры и вторгаются в дома.

