Вагину и Шалаву назвали культурным наследием России

Краевед Рыжков назвал топонимы Вагина и Шалава частью культурного наследия

Неоднозначные названия населенных пунктов в России, такие как Вагина и Шалава, назвали частью культурного наследия страны. Таким мнением поделился эксперт сектора топонимической деятельности Института культурных программ Санкт-Петербурга, краевед Андрей Рыжков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт раскритиковал идею депутатов запретить названия населенных пунктов, которые можно счесть оскорбительными. «У каждого географического названия своя история. Какое-нибудь село Лохово наверняка связано с какой-нибудь фамилией или породой дерева, а не с какими-то коннотациями, которые возникли в достаточно позднее время применительно к данному слову. Географическое название — это часть нашего культурного наследия и общего топонимического ландшафта всей Российской Федерации», — пояснил Рыжков.

Краевед добавил, что связанные с этими названиями ассоциации могу меняться со временем — то, что кажется приличным сейчас, может показаться оскорбительным через 30 лет. «В таком случае нас может захлестнуть волна переименований», — заключил Рыжков.

19 октября в Госдуму собрались внести законопроект о переименовании некоторых населенных пунктов. Так, изменить название предложили селам Лох Саратовской области, Антилохово Ивановской области, Шалава Ярославской области, Мусорка Самарской области, Пуково Тверской области, Попки Псковской области и Бухалово, которое есть в разных регионах страны. Авторы инициативы считают такие топонимы неприемлемыми для местных жителей.

Позже стало известно, что под угрозой исчезновения по той же причине оказалась деревня Вагина в Тюменской области. Помимо нее, исчезнуть с карты региона может и село Конченбург Нижнетавдинского района.